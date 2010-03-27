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Курсовая: Модель профессионал.подготовки педагога
Курсовая Тема : Модель профессиональной подготовки социального педагога в вузе!
Общие требования для курсовой
Введение
Здесь надо раскрыть актуальность темы (объект, предмет, цели и задачи), где цель – изучить данную проблему, а задача – раскрывает параграфы содержания.
1 глава
Структура названия под тем
1.1 Анализ лит-ры
1.2 Раскрыть сущность и содержание исследуемой проблемы
1.3 Состояние этой проблемы в настоящее время
2 Глава
Пути и направленность соц педагога на решение этой проблемы.
2.1…..
2.2…..
2.3……
Список лит-ры
После каждой главы должны быть выводы.
Общий объем двадцать пять стр. на каждый параграф по 4 стр.
Срок до 2 апреля
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