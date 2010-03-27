Курсовая: Модель профессионал.подготовки педагога

Курсовая Тема : Модель профессиональной подготовки социального педагога в вузе!

Общие требования для курсовой

Введение

Здесь надо раскрыть актуальность темы (объект, предмет, цели и задачи), где цель – изучить данную проблему, а задача – раскрывает параграфы содержания.

1 глава

Структура названия под тем

1.1 Анализ лит-ры

1.2 Раскрыть сущность и содержание исследуемой проблемы

1.3 Состояние этой проблемы в настоящее время

2 Глава

Пути и направленность соц педагога на решение этой проблемы.

2.1…..

2.2…..

2.3……

Список лит-ры

После каждой главы должны быть выводы.

Общий объем двадцать пять стр. на каждый параграф по 4 стр.

Срок до 2 апреля