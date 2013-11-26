Курсовая на английском

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Закрыт6 заявок149 просмотров

Работа на 20-25 страниц. Тема - Comparison of the essays of the Michel de Montaigne and Sir Francis Bacon. Подробный план работы отправлю в личной переписке. О сроках договоримся по ходу дела.

11 лет назад
Marina11
Марина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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