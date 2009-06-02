Курсовая на Delphi

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Закрыт12 заявок381 просмотр

Надо доработать существующую программу, ТЗ и исхоники прилагаются.(Delphi 7)

Программа минимум разработка интерфейса по ТЗ,

максимум всей программы алгоритм готов полностью

(пример расчета могу дать)

сроки сжатые.

как она должна работать я понимаю(делал подобные расчеты) но в программировании несилен

Delphi
16 лет назад
alexey_butovo
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
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drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад