Курсовая на PHP+MySQL

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Тема: создание инструментального средства для организации социологических опросов.

Тематика опросов [можно выбрать любую]:

1.анкета абитуриента, поступающего вуз;

2.опрос студентов о качестве проведения занятий;

3.анкета студентов об организации досуга в вузе;

4.анкета о трудоустройстве по окончанию вуза;

5.любимые занятия в свободное время;

6.литературные предпочтения;

7.любимый вид спорта;

8.музыка в Вашей жизни;

9.анкета студента (личные данные);

10.определение рейтинга ТВ передач;

11.спортивный тотализатор;

12.бытовые условия жизни студентов;

13.потребности в медицинском обеспечении;

14.о качестве предоставляемых услуг;

15.о качестве продаваемых товаров;

16.анкета покупателя Интернет-магазина.

Исходные данные:

1.язык программирования PHP, СУБД MySQL;

2.количество вопросов в анкете не менее 10;

3.количество отчетных форм не менее 2;

4.в контрольном примере не менее 5 анкет.

Этапы проектирования и разработки проекта:

1.разарботка структуры анкеты (не менее 10 вопросов, использовать все вопросы, которые могут быть на форме);

2.разработка структуры хранения данных;

3.разработка структуры приложения;

4.разработка интерфейса пользователя;

5.разработка интерфейса администратора;

6.разработка отчетных форм;

7.написание программного кода приложения;

8.разработка контрольного примера.

Содержание пояснительной записки:

ВВЕДЕНИЕ

1.постановка задачи

2.обоснование выбранных технических средств и программного обеспечения (системного и средств разработки)

3.структура базы данных

4.структура приложения

5.описание интерфейса и отчетных форм

6.программная реализация

7.руководство пользователя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение 1:разработанная анкета

Приложение 2:схема базы данных

Приложение 3:листинг программных модулей

Приложение 4:анкеты контрольного примера

Требования к интерактивной системе анкетирования:

-необходимо иметь возможность идентифицировать отдельных пользователей. Кроме того, следует располагать методом их аутентификации

-необходимо иметь возможность хранения введенных данных в анкету данных для отдельного пользователя

-необходимо создать интерфейс пользователя. Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться в системе, изменить пароль, заполнить анкету, редактировать введенные данные

-необходимо предусмотреть проверку ошибок ввода при заполнении анкеты

-необходимо создать интерфейс администрирования сайтом. Администратор должен иметь возможность просмотра всех введенных данных

-администратор должен иметь возможность просмотра статистических отчетов по введенным данным

-запись введенных в анкету пользователем данных

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PHPMySQL
16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
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