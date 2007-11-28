Курсовая на PHP+MySQL

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Тема: создание инструментального средства для организации социологических опросов.
Тематика опросов [можно выбрать любую]:
1.анкета абитуриента, поступающего вуз;
2.опрос студентов о качестве проведения занятий;
3.анкета студентов об организации досуга в вузе;
4.анкета о трудоустройстве по окончанию вуза;
5.любимые занятия в свободное время;
6.литературные предпочтения;
7.любимый вид спорта;
8.музыка в Вашей жизни;
9.анкета студента (личные данные);
10.определение рейтинга ТВ передач;
11.спортивный тотализатор;
12.бытовые условия жизни студентов;
13.потребности в медицинском обеспечении;
14.о качестве предоставляемых услуг;
15.о качестве продаваемых товаров;
16.анкета покупателя Интернет-магазина.
Исходные данные:
1.язык программирования PHP, СУБД MySQL;
2.количество вопросов в анкете не менее 10;
3.количество отчетных форм не менее 2;
4.в контрольном примере не менее 5 анкет.
Этапы проектирования и разработки проекта:
1.разарботка структуры анкеты (не менее 10 вопросов, использовать все вопросы, которые могут быть на форме);
2.разработка структуры хранения данных;
3.разработка структуры приложения;
4.разработка интерфейса пользователя;
5.разработка интерфейса администратора;
6.разработка отчетных форм;
7.написание программного кода приложения;
8.разработка контрольного примера.
Содержание пояснительной записки:
ВВЕДЕНИЕ
1.постановка задачи
2.обоснование выбранных технических средств и программного обеспечения (системного и средств разработки)
3.структура базы данных
4.структура приложения
5.описание интерфейса и отчетных форм
6.программная реализация
7.руководство пользователя
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Приложение 1:разработанная анкета
Приложение 2:схема базы данных
Приложение 3:листинг программных модулей
Приложение 4:анкеты контрольного примера
Требования к интерактивной системе анкетирования:
-необходимо иметь возможность идентифицировать отдельных пользователей. Кроме того, следует располагать методом их аутентификации
-необходимо иметь возможность хранения введенных данных в анкету данных для отдельного пользователя
-необходимо создать интерфейс пользователя. Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться в системе, изменить пароль, заполнить анкету, редактировать введенные данные
-необходимо предусмотреть проверку ошибок ввода при заполнении анкеты
-необходимо создать интерфейс администрирования сайтом. Администратор должен иметь возможность просмотра всех введенных данных
-администратор должен иметь возможность просмотра статистических отчетов по введенным данным
-запись введенных в анкету пользователем данных
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