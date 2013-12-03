Курсовая - налоги и налообложение

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Закрыт1 заявка97 просмотров

написать курсовую в форме отчета по практике.

на примере документации которая была отправлена.

кол-во страниц: 30

шрифт, 14

интервал 1,5

кол-во источников: 10

без плагиата

также заполнить дневник

11 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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