Курсовая – Налоговые доходы федерального бюджета

$40
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Закрыт1 заявка78 просмотров

Прошу Вас рассмотреть заказ на возхможность выполнения, есть возможность помочь, пишите

спасибо

С уважением, Ольга

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

тел. 8925 772 21 22

Техническое задание:

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Вид работы: Курсовая работа (практическая)

Дисциплина: Финансы

Тема: Налоговые доходы федерального бюджета РФ, анализ их состава

динамика и структура

Методичка: да

Объем работы: 30-35

Сроки: 2 дня

По данным: автора

На примере какой компании: на усмотрение автора

Передаю материалы к обязательному использованию автором:

Методические материалы , задание , отзывы, титульный лист

12 лет назад
olgavolga7
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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