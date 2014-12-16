Курсовая налоговое право

Предмет: автотранспорт Тема: Расчет автотранспортного предприятия в составе ГАЗ-3307 160 шт. 450 км, категория эксплуатации -1, холодный, ТО-2. 70 страниц 6-8 чертежей в автокаде Около 6-8 разделов. Срок и стоимость в рублях? Методы нет. Сначала план на утверждение. Далее по ...
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необходимо написать курсовую , нужна 19 декабря
оригинальность не менее 75%, объем 25-30 стр.
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