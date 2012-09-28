Курсовая нанотехнологии

Тема : Мотивация труда и инновационное производство

Объем работы (стр): 40-45

Введение (надо написать актуальность на пол странички, цель, для достижения цели необходимо решить следующие задачи:..., указать объект исследования, предмет исследования, указать какие методы использовались в этой работе, указать несколько самых основных книг или статей используемых в написании данной работы, написать структуру работы(что курсовая работа состоит из введения, трех глав, кратко расписать буквально 1-2 предложения о чем каждая глава, заключения и списка литературы). Введение должно быть на 2 листа.

1 глава. Теоретические основы мотивации труда и инновационного производства.

Пункт 1.1. Мотивация труда и инновация (тут надо написать основные понятия).

Пункт 1.2. Виды мотивации труда на инновационном производстве.

Пункт 1.3. Зарубежный опыт (расписать как за рубежом используют мотивацию на инновационном производстве, я так поняла что примеры нужно указать).

2 глава. Анализ деятельности производственного предприятия.

Пункт 2.1. Технико- экономическая характеристика предприятия.

Пункт 2.2. Методы расчетов.

Пункт 2.3. Свод анализа по предприятию.

3 глава. Пока точно не сказали, что мы там должны написать, позже сообщу.

Каждая глава должна быть примерно 12 листов.

оригинальность не менее 75%

первую главу к 2 октября с введением.