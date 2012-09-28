Тема "П.П.Рябушинский" плана работы нет, обязательно сноски на каждой странице, диплом из 2-х глав, введение не мение 10 стр.,заключение стр.5 не меньше, литературы не менее 50 источников, выполнение по госту, методички на руках нет, ...
Курсовая нанотехнологии
Тема : Мотивация труда и инновационное производство
Объем работы (стр): 40-45
Введение (надо написать актуальность на пол странички, цель, для достижения цели необходимо решить следующие задачи:..., указать объект исследования, предмет исследования, указать какие методы использовались в этой работе, указать несколько самых основных книг или статей используемых в написании данной работы, написать структуру работы(что курсовая работа состоит из введения, трех глав, кратко расписать буквально 1-2 предложения о чем каждая глава, заключения и списка литературы). Введение должно быть на 2 листа.
1 глава. Теоретические основы мотивации труда и инновационного производства.
Пункт 1.1. Мотивация труда и инновация (тут надо написать основные понятия).
Пункт 1.2. Виды мотивации труда на инновационном производстве.
Пункт 1.3. Зарубежный опыт (расписать как за рубежом используют мотивацию на инновационном производстве, я так поняла что примеры нужно указать).
2 глава. Анализ деятельности производственного предприятия.
Пункт 2.1. Технико- экономическая характеристика предприятия.
Пункт 2.2. Методы расчетов.
Пункт 2.3. Свод анализа по предприятию.
3 глава. Пока точно не сказали, что мы там должны написать, позже сообщу.
Каждая глава должна быть примерно 12 листов.
оригинальность не менее 75%
первую главу к 2 октября с введением.
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