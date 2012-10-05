Курсовая охрана труда

Предмет, дисциплина: охрана труда

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 20-25

Срок выполнения: до 2 дней!

Задание:

6.Классификация средств защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов.Методы анализа уровня опасных и вредных производственных факторов.Эскизные схемы решения искусственной вентиляции.

19. Поражающие факторы электрического тока.Первичные критерии электробезопасности. Электрическая схема замещения тела человека (рука-две ноги).

26. Химические опасные и вредные производственные факторы и их влияние на здоровье человека.Предельно допустимые концентрации.Расчет местной вентиляции на рабочих местах.

31. Сущность и содержание управления охраны труда.Функции и задачи управления охраной труда.Методика расчета показателей по охране труда.

Задача 4

Рассчитать амортизаторы под вентиляционную установку в помещении испытательной станции по ремонту строительных и дорожных машин.

Исходные данные:

Вес изолируемой установки (элктродвигатель ,вентилятор ,железобетонная плита) Р=270 кгс Расчетная амплитуда вертикальных колебаний установки z=0,00275 мм Частота вращения вала двигателя n=900 об/мин Соотношение частот f/f0=2,5

Задача 12

Определить на каком расстоянии от изотопа безопасно вести в дефектоскопном цехе работы и установить толщину защитного экрана ,обеспечивающую предельно допустимые условия работы оператора, работающего непосредственно с источником излучения. Источник излучения точечный ,процесс распада сопровождается излучением.

Исходные данные:

Гамма-эквивалент изотопа 96 мг*экв радия Время работы в течении недели – 24 часа Энергия частиц Е = 0,54 МэВ Защитный материал экрана – вольфрам

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