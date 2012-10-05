Тему можно немного видоизменять, она не утверждена. http://depositfiles.com/files/d06ttis6z В "новой папке" файл 25.02.12 - он открывается через arcMap и содержит все прочие файлы в виде общей сгруппированной картины из снимков и ...
Курсовая охрана труда
Предмет, дисциплина: охрана труда
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 20-25
Срок выполнения: до 2 дней!
Задание:
6.Классификация средств защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов.Методы анализа уровня опасных и вредных производственных факторов.Эскизные схемы решения искусственной вентиляции.
19. Поражающие факторы электрического тока.Первичные критерии электробезопасности. Электрическая схема замещения тела человека (рука-две ноги).
26. Химические опасные и вредные производственные факторы и их влияние на здоровье человека.Предельно допустимые концентрации.Расчет местной вентиляции на рабочих местах.
31. Сущность и содержание управления охраны труда.Функции и задачи управления охраной труда.Методика расчета показателей по охране труда.
Задача 4
Рассчитать амортизаторы под вентиляционную установку в помещении испытательной станции по ремонту строительных и дорожных машин.
Исходные данные:
Вес изолируемой установки (элктродвигатель ,вентилятор ,железобетонная плита) Р=270 кгс Расчетная амплитуда вертикальных колебаний установки z=0,00275 мм Частота вращения вала двигателя n=900 об/мин Соотношение частот f/f0=2,5
Задача 12
Определить на каком расстоянии от изотопа безопасно вести в дефектоскопном цехе работы и установить толщину защитного экрана ,обеспечивающую предельно допустимые условия работы оператора, работающего непосредственно с источником излучения. Источник излучения точечный ,процесс распада сопровождается излучением.
Исходные данные:
Гамма-эквивалент изотопа 96 мг*экв радия Время работы в течении недели – 24 часа Энергия частиц Е = 0,54 МэВ Защитный материал экрана – вольфрам
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