Курсовая - организационное поведение

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Закрыт7 заявок117 просмотров

тема: Анализ влияния внешней среды организации на эффективность управления организационным поведением

вол-во страниц 20

шрифт, интернет: 14, 1.5

кол-во источников: 10-15

сноски: подстрочные

11 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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