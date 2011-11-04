Курсовая Организация обслуживания в общепите

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Завершен4 заявки215 просмотров

Факультет: организация обслуживания в общественном питании, колледж

Предмет, дисциплина: организация обслуживания в общественном питании

Тема работы: организация обслуживания ланча в баре здорового питания на 50 мест

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: до 30 страниц

Срок выполнения: 2 недели

Антиплагиат не меньше 65%

Методички нет

содержание:

1)введение

2)основная часть.

2.1 характеристика предприятия

2.2 виды предлагаемых

услуг

2.3 методы и формы обслуживания тематическое направление предприятия.

2.4 состав торгового предприятия для обслуживания потребителей,их характеристика и форменный стиль.

2.5 современное решение интерьера.

2.6выбор форменной одежды в соответствии со стилевым решением интерьера.

2.7разработка меню,карты вин, коктелей (на русском и на английском)

3) заключение

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14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

jenesika
Евгения 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$35
14 дней
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jenesika
Евгения 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад