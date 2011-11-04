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Курсовая Организация обслуживания в общепите
Факультет: организация обслуживания в общественном питании, колледж
Предмет, дисциплина: организация обслуживания в общественном питании
Тема работы: организация обслуживания ланча в баре здорового питания на 50 мест
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория+практика
Объем работы: до 30 страниц
Срок выполнения: 2 недели
Антиплагиат не меньше 65%
Методички нет
содержание:
1)введение
2)основная часть.
2.1 характеристика предприятия
2.2 виды предлагаемых
услуг
2.3 методы и формы обслуживания тематическое направление предприятия.
2.4 состав торгового предприятия для обслуживания потребителей,их характеристика и форменный стиль.
2.5 современное решение интерьера.
2.6выбор форменной одежды в соответствии со стилевым решением интерьера.
2.7разработка меню,карты вин, коктелей (на русском и на английском)
3) заключение
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