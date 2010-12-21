Курсовая Организация перевозок

Не верьте этому пользователю - он мошенник. Взялся делать мой проект. Я перевёл ему предоплату. Сначала со сроками тянул, говорил что не успевает, ну и я ему дал дополнительное время и снова он сказал что не успевает, я ему дал ещё немного времени. Наконец он сказал что доделал. Скинул мне работу но она оказалась запаролена. Я, дурак поверил ему и перевёл остальную сумму. Но так он мне ни какого пароля и не скинул. Мошенник этот пользователь.