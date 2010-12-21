Курсовая Организация перевозок

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Специальность: экономика и управление на предприятиии транспорта

Курс: 2

Предмет: Организация перевозок

Вид работы: курсовая

Объем: ***

Тема работы / Вариант: организация грузовых автомобильных перевозок + практическое задание

Дополнительные требования: Каждое действие должно иметь описание, чтобы всё было понятно.

Задание в приложении.

14 лет назад
red4911
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

khristolyubov
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$45
3 дня
Не верьте этому пользователю - он мошенник. Взялся делать мой проект. Я перевёл ему предоплату. Сначала со сроками тянул, говорил что не успевает, ну и я ему дал дополнительное время и снова он сказал что не успевает, я ему дал ещё немного времени. Наконец он сказал что доделал. Скинул мне работу но она оказалась запаролена. Я, дурак поверил ему и перевёл остальную сумму. Но так он мне ни какого пароля и не скинул. Мошенник этот пользователь.

Заявки фрилансеров

khristolyubov
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад