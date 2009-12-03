Курсовая "Основы автоматики и АСУ"

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Если "Критерии устойчивости Рауса-Гурвица, Михайлова и Найквиста" вам знакомы, прошу откликнуться.

Количество листов в работе по необходимости.

Пишите на [email protected], с пометкой "АСУ"

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад