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Курсовая Особенности производства культурных услуг
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Филиал ФГОУ ВПО "Московский государственный университет культуры и искусств" в городе Жуковском
Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Специальность менеджер социо-культурной деятельности
Предмет Сцио-культурная деятельность
4 курс заочное отделение
Тема курсовой
1. Особенности производства культурных услуг
Примерный план курсовой:
Введение:
Актуальность темы
Цель исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Гипотезы исследования
Задачи исследования
Методологические основы исследования
В работе использованы...(литература)
Степень разработанности проблемы
Методы исследования (теоретические, имперические)
Этапы исследования
База исследования
Курсовая должна состоять из 2 основных глав с подпунктами: 1- теоретичская, 2 - практическая
Заключение ( должно быть взаимосвязано с введением)
СРОК 29 марта
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