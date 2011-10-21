Курсовая, отчёт по практике

$25
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Завершен11 заявок206 просмотров

Тема: Кадровая политика на предприятия

отчет по практике

Специальность: менеджмент организации

План установлен методичкой

объём 25-30 стр, дневник, отзыв

срок до 12.10

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$24
3 дня
Отличная работа и точное соблюдение сроков.
С Сергеем, как обычно, работать было приятно. Порядочный и надежный заказчик, всегда на связи!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
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