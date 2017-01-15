Курсовая. Педагогика. Теория обучения

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Курсовая. Педагогика. Теория обучения

Объем  30-40 стр 

Уникальность 80%

Методы нет. Есть оглавление утвержденное

 Вуз РФ

8 лет назад
IP-ivanov
Роман 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров