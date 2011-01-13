Предмет: экономика сх предприятий Тема или краткое описание работы: факторы роста производительности труда Количество страниц: 150-180 Срoк сдачи: 4.04.2011 Вид работы: Диссертация Tип работы: Теоретическая с практикой
Курсовая Планирование на предприятии
Предмет: Планирование на предприятии
Тема или краткое описание работы: Бизнес-план любого предприятия питания(кафе, ресторан) или гостиницы
Количество страниц: 30
Срoк сдачи: 10.01.2011 до 11 утра
Вид работы: Курсовая
Требования прикреплены.
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