Курсовая Планирование на предприятии

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Завершен9 заявок215 просмотров

Предмет: Планирование на предприятии

Тема или краткое описание работы: Бизнес-план любого предприятия питания(кафе, ресторан) или гостиницы

Количество страниц: 30

Срoк сдачи: 10.01.2011 до 11 утра

Вид работы: Курсовая

Требования прикреплены.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$30
2 дня
Качественно и оперативно помог с курсовой. Спасибо.
К заказчику претензий нет. Буду продолжать с ним дальше работать!

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад