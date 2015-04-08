Курсовая.Макроэкономика.Эволюция капитала:его содержания и научных концепций.Срок 2 дня, есть готовый план, одобренный преподавателем.АНТИПЛАГИАТ 80, 25 стр
Курсовая.планирование на предприятии
курсовая. вариант 4.вуз МГСУ, предмет планирование на предприятии.Есть материал.
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