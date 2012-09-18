Курсовая по администрированию ПК

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Основная задача: Нужна программа к курсовой и небольшая правка текста.

Есть готовый текст курсового проекта с частичным кодом, тема: "Разработка основных компонентов системы удаленного группового администрирования ПК" (прилагаю к заданию).

Интересует рабочая программа к данному тексту, с детальными пошаговыми инструкциями для чайников отдельным файлом.

Также нужно откорректировать под рабочую программу текст курсовой, поправить код если потребуется (код в тексте). В тексте дописать актуальность выбранной темы (поставленной задачи) и более развернуто изложить заключение.

Также необходимы картинки и презентация работы программы.

Интересуют цены и срок исполнения.