Курсовая по администрированию ПК

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Закрыт2 заявки94 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Основная задача: Нужна программа к курсовой и небольшая правка текста.

Есть готовый текст курсового проекта с частичным кодом, тема: "Разработка основных компонентов системы удаленного группового администрирования ПК" (прилагаю к заданию).

Интересует рабочая программа к данному тексту, с детальными пошаговыми инструкциями для чайников отдельным файлом.

Также нужно откорректировать под рабочую программу текст курсовой, поправить код если потребуется (код в тексте). В тексте дописать актуальность выбранной темы (поставленной задачи) и более развернуто изложить заключение.

Также необходимы картинки и презентация работы программы.

Интересуют цены и срок исполнения.

13 лет назад
Sadg-Jasmin
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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