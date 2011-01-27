Любая тема по рофессиональная этика либо корпоративная культура Нужно придумать кейс по этике бизнеса. не более 5 лист.
Курсовая по б.учету
Тема 5. УЧЁТ МАТЕРИАЛОВ
методичку вышлю на почту
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