Курсовая по б.учету

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Завершен2 заявки148 просмотров

Тема 5. УЧЁТ МАТЕРИАЛОВ

методичку вышлю на почту

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

DariaGl
Дарья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$33
4 дня
Работа выполненна качественно, очень понравилось сотрудничество!
Сотрудничеством осталась довольна. Ответственный заказчик - четкое задание, полная оплата.

Заявки фрилансеров

DariaGl
Дарья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад