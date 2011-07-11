Курсовая по бизнес-планированию.

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12 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
LeNina
Нина 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Все как обычно - на высоте. Нина настоящий профессионал, плюс очень приятный в общении фрилансер. Спасибо
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