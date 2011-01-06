Курсовая по бух.учету

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Содержание и краткая характеристика российских стандартов бухгалтерского учета (ПБУ, по выбору студента и научного руководителя). - тема

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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