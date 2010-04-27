Курсовая по дис. Социальная работа

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Завершен5 заявок173 просмотра

Дисциплина: Социальная работа.

Тема: Методы социальной работы с подростками склонными к агрессии, в реабилитационном центре.

Шрифт 14 1.5интервала. Слева2.5 Справа1.5 Сверху2 Снизу2.

Литература не менее 20 источников.

Приложения, таблицы,графики минимум 2.

Колличество страниц 30-35.

Нужна хорошая, серьезная работа "с нуля".

15 лет назад
Nasten-ka
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

firianfir
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
14 дней
Работа сдана в сроки отличного качества! С Еленой приятно работать - будем сотрудничать и вдальнейшем!
Работать приятно, оплата точно в срок. Деловые отношения, ничего лишнего, только по существу работы, задания точно сформулированные. Получилось хорошее сотрудничество. Рекомендую работать. С уважением. Елена

Заявки фрилансеров

firianfir
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад