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Курсовая по дис. Социальная работа
Дисциплина: Социальная работа.
Тема: Методы социальной работы с подростками склонными к агрессии, в реабилитационном центре.
Шрифт 14 1.5интервала. Слева2.5 Справа1.5 Сверху2 Снизу2.
Литература не менее 20 источников.
Приложения, таблицы,графики минимум 2.
Колличество страниц 30-35.
Нужна хорошая, серьезная работа "с нуля".
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