Курсовая по эконометрике

Тема: Тормозная система экскаватора ЭО 3322А вопросы которые надо раскрыть: 1. введение 2. Назначение, устройство, принцип работы тормозных систем применяемых на ДСМ (пневматические, гидравлические, механические) 3. тормозная ...
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