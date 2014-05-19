Курсовая по экономич. статистике

Тема: Влияние фитнесс – аэробики в стиле Хип-хоп на развитие координационных способностей девочек 12-14 лет Есть 1 глава диплома, но ее нужно обновить (больше литературных источников, книг, статей, исследований, последних лет..) + написать 2,3 главы. объем 50 ...