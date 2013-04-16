Курсовая по экономическому анализу

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Закрыт1 заявка85 просмотров

курсовая по экономическому анализу.делать надо по методичке.срок вечра!!!! работа с таблицами в excel.тема № 5(анализ обеспеченности фирм ГТБ трудовыми ресурсами и эффективности их ипользования). Номер по списку № 5., № варианта 158.

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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