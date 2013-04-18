Курсовая по экономике 2

$40
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Завершен7 заявок132 просмотра

Предмет, дисциплина: Макроэкономика

Тема работы: Государственная политика занятости

Тип работы: Курсовая

Объем работы: 30-40листов

Срок выполнения: до 5 дней

Антиплагиат от 65%

Работа должна соответствовать уровню знаний первокурсника.

Написание и оформление строго по методичке!

План утвержден:

Введение

1. Теория занятости населения

1.1 Понятие и формы занятости

1.2 Показатели, виды и причины возникновения безработицы

1.3 Социально-экономические последствия безработицы

2.Государственная политика в области занятости населения

2.1 Деятельность государственной службы занятости населения

2.2 Деятельность региональной службы занятости

3 Состояние и прогнозирование ситуации на рынке труда. Направления политики занятости в РФ

Заключение

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Заказ выполнен
Все отлично

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад