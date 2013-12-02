Курсовая по экономике

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Антикризисное управление предприятием на примере ОАО Магнит

Задание к Курсовой работе в конце методички. Необходима расчетная часть с использованием бухгалтерского баланса ( расчет коэффициентов)

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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