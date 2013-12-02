Нужно выполнить дипломную работу по АСУ (автоматизированные системы управления). Дипломная работа с программой.
Курсовая по экономике
Нужна курсовая
Антикризисное управление предприятием на примере ОАО Магнит
Задание к Курсовой работе в конце методички. Необходима расчетная часть с использованием бухгалтерского баланса ( расчет коэффициентов)
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