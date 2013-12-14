Курсовая по экономике.

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Закрыт4 заявки118 просмотров

Требуется написать курсовую по экономике. Тема "Разработка, анализ и оценка инвестиционных проектов". Объем 22 страницы, время выполнения 10 дней.

11 лет назад
Sidok
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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