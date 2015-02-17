Курсовая по экономике

$28
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Тема: Инфраструктура рыночной экономики. Сущность и ее основные элементы. Основные функции инфраструктуры.

Дисциплина: Микроэкономика

Теория

Объем 25-30л

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Срок 17 января

Бюджет 1100р

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$18
2 дня
Спасибо за отличную работу!
Очень хороший заказчик, не в первый раз в этом убеждаюсь!