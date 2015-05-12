№ заказа_6579. Современные концепции управления: специфика применения в организации, проблемы и перспективы их решения Тип работы: _____Курсовая работа ________ Дисциплина:_ Управление персоналом_______ Тема:_Современные концепции управления: специфика применения в организации, проблемы и перспективы ...
Курсовая по экономике. (6655)
Тема: Совершенствование системы управления предприятием в нефтегазовой отрасли в условиях кризиса
Объем - 30 стр.
Шрифт - 14
Срок - как можно скорее, сроки горят.
План:
Глава 1
Теоретические подходы к исследуемой проблеме .1.1.Подходы ,основные понятия теории.
2.2Отечественный и зарубежный опыт в нефтегазовой отрасли.
2.3Современное состояние и проблемы в отрасли.
Глава 2
Проект по совершенствованию системы управления предприятием.
Уникальность - минимум 75% по Антиплагиат.ру
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