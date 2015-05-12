Курсовая по экономике. (6655)

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Тема: Совершенствование системы управления предприятием в нефтегазовой отрасли в условиях кризиса

Объем - 30 стр.

Шрифт - 14

Срок - как можно скорее, сроки горят.

План:

Глава 1

Теоретические подходы к исследуемой проблеме .1.1.Подходы ,основные понятия теории.

2.2Отечественный и зарубежный опыт в нефтегазовой отрасли.

2.3Современное состояние и проблемы в отрасли.

Глава 2

Проект по совершенствованию системы управления предприятием.

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10 лет назад
redkaja
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15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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