Курсовая по экономике

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Закрыт1 заявка97 просмотров

курсовая.Тема: анализ и оценка финансовой устойчивости.объём 60-80 страниц, антиплагиат 60%, содержание работы в документе, крайний срок нам сказали - 20-22 апреля. И в анализе рассмотреть динамику показателей, отклонения, провести факторный анализ различными способами, в последней главе тоже провести расчеты.Есть отчетность по предприятию.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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