Курсовая по экономике организации

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Закрыт4 заявки175 просмотров

По дисциплине: Экономика организация предприятия

Тема: Экономическая эффективность от сокращения производственного цикла на предприятии.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
5 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад