Курсовая по фин. менеджменту

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Закрыт4 заявки206 просмотров

Тема курсового проекта: «Разработка финансовой стратегии предприятия» (на примере конкретного предприятия , находящегося на территории Красноярского края и за его пределами).

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров