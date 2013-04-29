Курсовая по финансам

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Тема 5: "Управление финансами" или Тема 21 : "Особенности организации финансов в экономически развитых странах"

Объем: 35 стр. должно быть 3 главы Теоретическая и практическая часть. Оригинальность работы 70% все подробнее в методичке! начало описания с 19 стр.

Срок не позднее 5 мая

12 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров