Курсовая по финансам

Тема 5: "Управление финансами" или Тема 21 : "Особенности организации финансов в экономически развитых странах"

Объем: 35 стр. должно быть 3 главы Теоретическая и практическая часть. Оригинальность работы 70% все подробнее в методичке! начало описания с 19 стр.

Срок не позднее 5 мая