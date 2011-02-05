Курсовая по финансам предприятия -2

$25
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Завершен4 заявки194 просмотра

Управление собственным капиталом организации. Объем 25 страниц. Внизустраничные сноски, литература не старше 5 лет. Антиплагиат от 70%. Курсовая теоретическая. Срок пять дней.

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
Спасибо за оперативно выполненную работу.

Заявки фрилансеров

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад