Курсовая по финансовому анализу

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Закрыт5 заявок162 просмотра

Предмет: Финансовый анализ

Тема: Финансовый анализ предприятия

Тип: курсовая с расчетами

Объем: 20 листов

Срок: 17.10.2011

Пожелания:

Работу выполнить в word & exel, с понятными расчетами, по аналогии приложенных работ

14 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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