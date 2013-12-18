Курсовая по физике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка72 просмотра

Нужно выполнить работу по квантовой физике. Всего пять практических заданий. Необходимо подробное решение.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров