Детали заявки: Тема работы: организация перевозок сыпучих грузов Тип работы: Диплом Предмет: Организации перевозок и управления на автомобильном транспорте Срок сдачи работы: 28 ...
Курсовая по ГМУ
Факультет: ФГУ
Предмет, дисциплина: Принятие и исполнение государственных решений
Тема работы: Ответственность за принятие и исполнение государственных управленческих решений
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: 25
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Срок 11 мая
Цена 1100р, опата по факту
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