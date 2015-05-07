Курсовая по ГМУ

$22
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Закрытнет заявок109 просмотров

Факультет: ФГУ

Предмет, дисциплина: Принятие и исполнение государственных решений

Тема работы: Ответственность за принятие и исполнение государственных управленческих решений

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25

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Срок 11 мая

Цена 1100р, опата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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