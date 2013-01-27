Курсовая по гос. и муниципальному управлению

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В рамках работы нужно дать ответы на 3 вопроса (каждый по по 10-12 листов).

1.Назовите виды межбюджетных перечислений и дайте им сравнительную характеристику с точки зрения воздействия на экономическое поведение сторон.

2. Раскройте структуру градостроительной документацию о застройке разрабатываемую применительно к частям городской территории.

3. Какие особенности городской среды должны учитываться при построении систем социальной защиты? Охарактеризуйте формы адресной помощи с точки зрения их потребительской полезности, эффективности воздействия на экономическое поведение получателей помощи.

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11 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад