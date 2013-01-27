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Курсовая по гос. и муниципальному управлению
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В рамках работы нужно дать ответы на 3 вопроса (каждый по по 10-12 листов).
1.Назовите виды межбюджетных перечислений и дайте им сравнительную характеристику с точки зрения воздействия на экономическое поведение сторон.
2. Раскройте структуру градостроительной документацию о застройке разрабатываемую применительно к частям городской территории.
3. Какие особенности городской среды должны учитываться при построении систем социальной защиты? Охарактеризуйте формы адресной помощи с точки зрения их потребительской полезности, эффективности воздействия на экономическое поведение получателей помощи.
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