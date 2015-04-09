Курсовая по гражданскому праву

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Закрыт5 заявок109 просмотров

Специальность: право и организация соц.обеспечения

ТЕМА РАБОТЫ: "виды гражданско-правовых договоров'

Срок: до 10 мая (по возможности скидывать по главам по мере написания)

Объем: 30 стр

методичка есть, так же есть содержание, по которому нужно писать курсовую (отправлю кандидатам)

Указывайте сумму в рублях и срок выполнения.

10 лет назад
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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