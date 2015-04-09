Тема: «Особенности оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при политравме» Срок: 1 мая Объем: страниц 35-40 1 глава теоритическая , а 2 практическая нижедолжны быть выводы к главам,приложения ...
Курсовая по гражданскому праву
Специальность: право и организация соц.обеспечения
ТЕМА РАБОТЫ: "виды гражданско-правовых договоров'
Срок: до 10 мая (по возможности скидывать по главам по мере написания)
Объем: 30 стр
методичка есть, так же есть содержание, по которому нужно писать курсовую (отправлю кандидатам)
Указывайте сумму в рублях и срок выполнения.
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