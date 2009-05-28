Курсовая по информатике

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Закрыт4 заявки197 просмотров

Срочно нужна курсовая на тему “Создание и обработка Баз данных”

Выполнить надо к 28.05.2009 до 19.00

Жду предложений по цене!!!

План прилагается в файле.

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров