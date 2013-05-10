Курсовая по информатике 2

Добрый день! Необходимо подготовить реферат на тему: «Законы, нормативно-правовые акты и ответственные органы по развитию гендерного равенства в Казахстане» Необходимые пункты: 1. Гендерные законы от 2009 г. – «О предотвращении бытового насилия», «О ...