Курсовая по информатике 2

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Завершен1 заявка61 просмотр

Курсовая по информатике «Обработка структурированных данных в электронных таблицах».

еще один заказ на такую же работу с другим практическим заданием (прилагаю).

Срок 7 дней

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$45
7 дней
Спасибо за отличную работу!

Заявки фрилансеров

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад