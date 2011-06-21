Курсовая по информатике

Надо выполнить один чертеж, в котором разместить: 1. План этажа; 2. План подвала; 3. Аксонометрия К1, К2, В1; 4. Ген.план; 5. Общие данные; 6. Профиль дворовой канализации. Методичка по почту исполнителю.
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НГТУ АВТФ первый курс информатика.
Задание:
1. Таблица произвольной структуры хранится в файле. Столбцы таблицы могут содержать данные следующих типов: целое, вещественное, строка фиксированной длины, строка неограниченной длины. В начале файла должно содержаться само описание структуры таблицы: количество и имена столбцов, типы данных и размерности. Таблица хранится в виде файла записей фиксированной длины (строки переменной длины представлены указателями на записи переменной длины в другом файле). Реализовать функции: создание, добавление, удаление, редактирование, поиск, сортировка записей.
Срок: 30,06,2011
ссылка на прилагаемые документы (пример курсовой и пр.):
http://depositfiles.com/files/p2ccpr9we
дрес для принятия заявок:
Подобные работы появляются в течении всего учебного года.
ВАЖНО:
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Цену назначает исполнитель.
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