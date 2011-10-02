Курсовой проект по финансам Тематика --Оценка стоимости предприятия Темы в приложении (на выбор). Указать выбранную тему для согласования. Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту. Клиент постоянный, поэтому очень ...
Курсовая по информатике
Требуется в соответствии с техническим заданием разработать систему "Система
электронного документооборота магазина".
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Описание домашнего задания:
Взять задание, понять что будет уметь делать система (описание требований и
возможностей системы, чуть более подробно, чем дано в шаблонном ТЗ), занести
это в шаблон титульного листа и согласовать со мной.
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Краткое техническое задание, которое нужно подробно рассписать, в файле.
Также прикрепил и шаблон титульного листа в котором и нужно рассписывать
техническое задание.
Надеюсь на вашу помощь
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В университете нам сказали что будут к определенному этапу выдать домашнее задание по нему.
Это задание нужно сдавать в указанный срок и получать новое.
Всего будет 8 заданий и из них получиться курсовик.
Собственно этопервое домашнее задание
Заявки фрилансеров
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