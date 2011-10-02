Курсовая по информатике

Требуется в соответствии с техническим заданием разработать систему "Система

электронного документооборота магазина".

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Описание домашнего задания:

Взять задание, понять что будет уметь делать система (описание требований и

возможностей системы, чуть более подробно, чем дано в шаблонном ТЗ), занести

это в шаблон титульного листа и согласовать со мной.

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Краткое техническое задание, которое нужно подробно рассписать, в файле.

Также прикрепил и шаблон титульного листа в котором и нужно рассписывать

техническое задание.

Надеюсь на вашу помощь

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В университете нам сказали что будут к определенному этапу выдать домашнее задание по нему.

Это задание нужно сдавать в указанный срок и получать новое.

Всего будет 8 заданий и из них получиться курсовик.

Собственно этопервое домашнее задание