Курсовая по информатике 3146

Тема - Проведение выборных кампаний (с точки зрения выполнения регламента

Целью курсовой работы является разработка функциональной модели, позволяющей выделить основные бизнес-процессы указанного вида управленческой деятельности и построение модели данных, отражающей информационное наполнение моделируемого процесса. Совокупность функциональной модели и модели данных должна давать необходимую основу для построения программной системы, позволяющей автоматизировать информационное сопровождение моделируемого процесса.

Для построения модели используйте методологию функционального моделирования SADT (IDEF0). Модель должна содержать не менее семи диаграмм. Обязательно укажите цель создания модели и точку зрения автора модели. Обратите внимание на то, что диаграмма верхнего уровня должна отражать все связи моделируемого объекта с внешним миром.