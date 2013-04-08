Курсовая по информатике

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Предмет : информатика

Тип работы : курсовая работа

Тема работы : численное исследование переходных процессов,взаимодействие элементов двухмассивной механической системы

Количество страниц :

Практическая часть : нужна

Срок выполнения : 27 апреля

12 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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