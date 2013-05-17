Курсовая по информатике

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка84 просмотра

Курсовая по информатике "Обработка структурированных данных в электронных таблицах".

еще один заказ на такую же работу с другим практическим заданием (прилагаю). Срок до утра понедельника.

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$60
4 дня
Спасибо за отличную работу!

Заявки фрилансеров

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад