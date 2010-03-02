Курсовая по информационным технологиям

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок130 просмотров

Тема: Автоматизация процесса распределения средств и планирования платежей

Предложить решение по автоматизации какого то вопроса связанного с планированием бюджета (планированием платежей) предприятия, автоматизированного на базе 1С Предприятие.

Объём: 20 листов А4, не считая приложения с описанием (листингом) программы

Готовность: 5 марта

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров