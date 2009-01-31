Курсовая по информатике на тему АСОИ
Курсовая по Информационным технологиям управления
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Требуется выполнить курсовую работу по ИТУ.
Подробные требования к работе - в приложенном файле.
Необходимый вариант - 2 (промаркирован в тексте файла).
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